Власти Индии привели в повышенную готовность армию и полицию в Джамму и Кашмире - СМИ
13:05 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Индии привели в повышенную готовность армию и силы полиции в северной союзной территории Джамму и Кашмир в связи с исполняющейся в понедельник пятой годовщиной отмены 370-й статьи Конституции, наделявшей регион статусом штата в составе Индийской федерации.
По сообщению издания The Times of India, в различных районах Джамму и Кашмира усилен контрольно-пропускной режим, на дорогах установлены блокпосты сил безопасности. Из-за угрозы возможных терактов военнослужащим и полицейским предписано избегать перемещений большими транспортными колоннами, на сутки приостановлен традиционный марш паломников к индуистским святыням в предгорьях Гималаев.
На этом фоне кашмирская организация правящей в стране «Индийской народной партии» планирует провести массовый митинг своих сторонников, посвященный годовщине отмены 370-й статьи Конституции. «5 августа 2019 года была исправлена историческая ошибка, и Джамму и Кашмир полностью объединился с остальной Индией, — заявило региональное партийное руководство. — Теперь мы можем пользоваться всеми правами и свободами, продвигаться по пути развития».
В соседнем Пакистане 5 августа отмечается как «День против эксплуатации народа Кашмира Индией». Премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф в понедельник посетит город Музаффарабад (административный центр контролируемой Пакистаном части Кашмира), где обратится к нации в знак поддержки мусульман Кашмира и протеста против решения Индии отменить особый статус этого региона.
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