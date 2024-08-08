Более 12 600 человек вступили в Корпус наблюдателей к выборам в Мосгордуму
14:40 08.08.2024
В Москве сформирован Корпус наблюдателей городской Общественной палаты, которые будут следить за ходом голосования на предстоящих в сентябре выборах. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, все наблюдатели, вне зависимости от имеющегося у их опыта, пройдут онлайн и оффлайн обучение, после чего ответят на вопросы теста.
«Наблюдение за выборами в Москве уже становится по-настоящему профессиональным – порядка 90% наблюдателей уже имеют подобный опыт, участвовали в разных избирательных кампаниях в столице, - говорит Ковалев. - Если изначально это была скорее волонтерская деятельность, то теперь можно сказать, что наблюдение стало профессией, хоть и на общественных началах».
Всего в корпус включены 12 680 человек. Они 6 – 8 сентября смогут наблюдать за выборами депутатов Московской городской думы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах Троицком и Новомосковском административном округе (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка, городском округе Троицк) и в Куркине.
Как уже сообщала «Независимая газета», в голосование будет длиться три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте «Политмосква» можно увидеть список кандидатов в Мосгордуму, также на перечень кандидатов в депутаты ТиНАО. Москвичи смогут голосовать онлайн или на избирательных участках. Для голосования при помощи бумажного бюллетеня нужно будет предварительно направить соответствующее заявление.
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