Губернатор Белгородской области сообщил, что обстановка в Краснояружском районе нормализуется
20:20 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация, которая сложилась в Краснояружском районе Белгородской области, откуда выехали около 11 тыс. человек, возвращается к норме. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ситуация там (в Краснояружском районе — прим. ТАСС) уже нормализуется, надеюсь, что как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома. <…> Я надеюсь, что мы завтра вернемся в свои дома. Утром объявим об этой ситуации», — сказал он во время прямого эфира в «ВКонтакте».
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