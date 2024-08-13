Губернатор Белгородской области сообщил, что обстановка в Краснояружском районе нормализуется

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация, которая сложилась в Краснояружском районе Белгородской области, откуда выехали около 11 тыс. человек, возвращается к норме. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ситуация там (в Краснояружском районе — прим. ТАСС) уже нормализуется, надеюсь, что как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома. <…> Я надеюсь, что мы завтра вернемся в свои дома. Утром объявим об этой ситуации», — сказал он во время прямого эфира в «ВКонтакте».