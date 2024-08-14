Во Франции потерпели крушение два истребителя Rafale

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два истребителя Rafale потерпели крушение на северо-востоке страны. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на своей странице в социальной сети X.

«Авария произошла с участием двух истребителей Rafale, — написал Лекорню. — Один из пилотов обнаружен, он жив. Поиски продолжаются».