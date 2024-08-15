Тестовое голосование перед выборами в МГД состоится в Москве 23 августа

11:30

В Москве 23 августа решено провести тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО. По словам представителей столичного Общественного Штаба по наблюдению за выборами, это будет время, когда горожане буду входить в рабочий ритм и начнут возвращаться с дач и из отпусков. "23 августа - собственно день для тестового голосования. Мы традиционно к концу недели любим проводить тестовое голосование. Поэтому, дорогие друзья, предлагается 23 августа утвердить", - сказал глава штаба Вадим Ковалев.

"Система электронного голосования, объединяющая онлайн-голосование, терминалы на участках и электронный список избирателей, зарекомендовала себя как надежный современный механизм для волеизъявления граждан. Уверен, что и на предстоящих в сентябре выборах она также будет работать без сбоев. Однако традиционно мы проводим тестовое голосование, чтобы убедиться в корректности работы системы, создаём различные ситуации, которые могут возникнуть в дни голосования и проверяем готовность системы справиться с различными нагрузками", – отметил глава Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Планируется, что тестовое голосование состоится с 08:00 до 14:00. Участвовать в нем будут горожане с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в столице. На тестовом голосовании 23 августа можно будет сделать свой выбор несколькими способами: онлайн по ссылке elec.mos.ru, а также на избирательных с помощью терминалов электронного голосования или бумажных бюллетеней

Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут 6-8 сентября.