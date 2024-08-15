Зеленский и Дуда могли договориться о подрыве «Северных потоков» — экс-глава разведки ФРГ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда, вероятно, договорились о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», поскольку этот «террористический акт» не мог быть частной инициативой. Такое мнение выразил бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг (занимал пост в 1998–2005 годах) в комментарии газете Die Welt.

«Как стало ясно из результатов расследования, здесь действовала украинская команда. Однако [подрыв] мог быть возможен только при поддержке „с земли“. И судя по карте <…>, к этому явно подключились спецслужбы Польши. Кроме того, я думаю, могла быть договоренность между руководством Украины и Польши», — сказал он. Бывший руководитель германской разведки подчеркнул, что сам подрыв, по его мнению, организовали украинцы, но с существенной поддержкой со стороны поляков.

«Такие решения принимаются на высочайшем политическом уровне, я думаю, тут была договоренность между президентом Зеленским и президентом Дудой», — добавил Ханнинг. По его словам, отказ Польши от участия в расследовании и выезд из страны одного из подозреваемых также указывает на причастность польских властей к подрыву. «Это точно не была частная инициатива инструкторов по дайвингу. Большую роль играли польские и украинские военные [ведомства]», — отметил он, назвав подрыв актом «государственного терроризма».