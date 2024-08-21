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Аномально теплую погоду до середины сентября пообещали москвичам синоптики

17:40 21.08.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Синоптики пообещали аномально тёплую погоду в Москве до середины сентября. Причина — доминирование антициклонов в столичном регионе.

«Положительная аномалия температуры, которую мы сейчас наблюдаем в Москве и Подмосковье, достигает 3-4 градусов, к следующей среде она может вырасти до 4-6 градусов, то есть в дневные часы будет +27…+29», — сказал на пресс-конференции глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик добавил, что для такой погоды характерен минимум осадков, их дефицит ожидается в сентябре во всей средней полосе России.  "Говорит Москва"

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