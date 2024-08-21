Аномально теплую погоду до середины сентября пообещали москвичам синоптики
17:40 21.08.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Синоптики пообещали аномально тёплую погоду в Москве до середины сентября. Причина — доминирование антициклонов в столичном регионе.
«Положительная аномалия температуры, которую мы сейчас наблюдаем в Москве и Подмосковье, достигает 3-4 градусов, к следующей среде она может вырасти до 4-6 градусов, то есть в дневные часы будет +27…+29», — сказал на пресс-конференции глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Синоптик добавил, что для такой погоды характерен минимум осадков, их дефицит ожидается в сентябре во всей средней полосе России. "Говорит Москва"
НОВОСТИ
- 17:22 21.08.2024
- Певица Ирина Дубцова встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
- 17:12 21.08.2024
- Примеры из комиксов и аниме в ОГЭ по русскому языку использовать будет нельзя
- 17:00 21.08.2024
- Более 37% автосервисов столкнулись с поддельными автозапчастями в 2024 году — исследование
- 16:32 21.08.2024
- Евросоюзу необходима трудовая миграция для роста экономики — глава ЦБ Италии
- 16:12 21.08.2024
- На Украине за 2,5 года осудили 26 священников УПЦ
- 16:00 21.08.2024
- Мали контролируют почти всю территорию страны благодаря сотрудничеству с РФ — глава ВВС
- 15:32 21.08.2024
- Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тыс. военных
- 15:12 21.08.2024
- Возможный запрет ЕС импорта рыбы из РФ убьет рыбопереработку в ФРГ — отраслевой союз
- 15:00 21.08.2024
- Путин в Кремле принял премьера Госсовета Китая Ли Цяна
- 14:32 21.08.2024
- ВСУ на курском направлении блокированы, идет их выдавливание — Алаудинов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать