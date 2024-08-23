Керченская паромная переправа временно не работает — Минтранс РФ
13:05 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Керченская паромная переправа временно не функционирует — на период устранения последствий атаки ВСУ на железнодорожный паром с цистернами топлива в порту Кавказ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства транспорта РФ.
«На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.
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