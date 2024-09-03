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Chery возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в РФ — Forbes

10:32 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский производитель легковых автомобилей Chery впервые занял первое место в опубликованном Forbes («Форбс») рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2023 года. Выручка компании составила 590,3 млрд рублей.

На втором месте рейтинга расположился японский производитель табачных изделий JT Group с выручкой 480 млрд рублей. Тройку лидеров с совокупной выручкой 440,2 млрд рублей замыкает американская табачная компания Philip Morris International. В десятку компаний также вошли PepsiCo (338 млрд руб.), Great Wall Motor (323 млрд руб.), Auchan Retail/Elo (275,5 млрд руб.), Raiffeisen Bank International (252,1 млрд руб.), Metro (225,8 млрд руб.), Nestle (210 млрд руб.), Geely Automobile (199,6 млрд руб.).

В рейтинг включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным корпорациям или физическим лицам по состоянию на 23 августа 2024 года. Они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2023 году. В итоговую сумму выручки включались данные основных российских подразделений иностранной компании. В качестве выручки для банков указана сумма чистых доходов за 2023 год.

Прошлогодний лидер рейтинга, французская розничная сеть товаров для дома «Леруа Мерлен», выбыла из списка, так как его головная компания — группа Adeo — передала контроль над российскими активами местному топ-менеджменту, отмечает Forbes.

Количество компаний с головными офисами в Китае за год увеличилось до 11, обогнав предыдущего лидера по числу компаний-участников — США (7 фирм). Также в рейтинге выросло количество белорусских фирм, до 4 компаний.

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