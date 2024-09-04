За 10 лет в экономику Дальнего Востока привлечено 4,2 трлн рублей

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инвестиции в экономику Дальнего Востока за 10 лет составили 4,2 трлн рублей. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме первый замглавы Минвостокразвития России Гаджимагомед Гусейнов.

«На 9 трлн за 10 лет подписаны обязывающие инвестиционные соглашения с резидентами территорий опережающего развития, свободного порта Владивостока. Это чуть менее 3 тыс. инвестиционных проектов. Сегодня мы можем говорить уже о том, что фактически в экономику Дальнего Востока привлечено за это время 4,2 трлн рублей», — сказал он.