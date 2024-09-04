Доля молодых инвесторов на Дальнем Востоке – самая высокая в России

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Пользователи СберИнвестиций на Дальнем Востоке за последний год открыли на 54% больше инвестиционных счетов, чем годом раньше. Доля фондов в портфелях инвесторов за тот же период выросла почти на 10%. Такие данные были получены в преддверии IX Восточного экономического форума.

Как показало исследование, с конца августа 2023 года общее количество счетов клиентов брокера Сбера на Дальнем Востоке выросло на 11%, а фондированных счетов – на 15%. При этом новых инвесторов за год стало на 54% больше.

Общий объем активов клиентов брокера Сбера увеличился на 18% и достиг 82 млрд руб. Резко вырос интерес к фондам: если в прошлом году их доля в портфелях клиентов составляла 1,5%, то сейчас – превысила 10%. Инвесторы по-прежнему предпочитают акции, в первую очередь финансовых и нефтегазовых компаний. Тем не менее за год доля акций в портфелях чуть снизилась – с 41 до 38,3%. Доля облигаций за тот же период, наоборот, выросла – с 30 до 32%.

Среди дальневосточных инвесторов преобладают мужчины – их 56%. Самый популярный для инвестиций возраст – от 36 до 50 лет (35%).

«Исследование показало, что жители Дальнего Востока активно выходят на фондовый рынок, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. – Интерес к инвестициям здесь особенно высок у молодежи. Люди до 24 лет составляют 16% всех наших клиентов на Дальнем Востоке – это самый высокий показатель в стране. Такие цифры говорят о том, что инвестиционная активность в регионе продолжит расти».