ФРГ грозит сокращение тысяч рабочих мест в высококвалифицированных секторах — FT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабное сокращение рабочих мест в обрабатывающей промышленности грозит ФРГ на фоне высоких цен на энергоносители, слабого экспорта и быстрого развития технологий. Такое мнение высказывается в материале газеты Financial Times.

По ее оценкам, на рынке высококвалифицированного труда в Германии в настоящее время происходят «тревожные изменения». Так, по данным Федерального агентства по вопросам занятости ФРГ, уровень безработицы в стране в этом году вырос и достиг 6%. На этом фоне экономисты предупреждают, что сильнее всего рост безработицы ударил по высококвалифицированной и высокооплачиваемой рабочей силе в обрабатывающей промышленности. По мнению главного экономиста нидерландского банка ING Карстена Бржески, некогда оживленный рынок труда ФРГ сейчас «страдает и умирает от тысяч сокращений».

Как отмечает издание, автомобильная промышленность, имеющая ключевое значение для экономики страны, сегодня «изо всех сил пытается выжить» на фоне роста популярности электромобилей, конструирование которых не столь сложно и трудозатратно, как в случае с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. В этой связи уровень занятости в производстве автомобилей в прошлом году сократился на 6,5%, в нем трудились около 780 тыс. человек. По оценкам FT, на фоне конкуренции со стороны иностранных производителей электрокаров этот показатель, вероятнее всего, продолжит ухудшаться.

FT напоминает, что в понедельник генеральный директор концерна Volkswagen объявил о намерении компании отказаться от своего обещания не сокращать рабочие места до 2029 года. Кроме того, автопроизводитель рассматривает возможность закрытия своих заводов в ФРГ, чего не случалось еще ни разу за всю 87-летнюю историю его существования.