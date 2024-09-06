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Россия завершит СВО после достижения целей, четких сроков нет — Песков

09:00 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия завершит специальную военную операцию тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений. Конкретных сроков она не ставит, но чем быстрее это произойдет — тем лучше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — сказал он в ответ на вопрос, когда может закончиться СВО.

Песков уточнил, что каких-то конкретных временных рамок нет. «Здесь сроки не важны. Хотя, конечно, мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее», — добавил представитель Кремля.

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