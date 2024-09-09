Поставки угля из РФ в Китай в 2023 г. составили 109 млн т, в Индию — 26,2 млн т — Цивилев
09:32 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по итогам 2023 года экспортировала в Китай 109 млн тонн угля, в Индию — 26,2 млн тонн, в Турцию — 27,2 млн тонн. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.
«В 2023 году Россия экспортировала в Китай 100,9 млн тонн угля, в 2022 году — 67,1 млн тонн, в Индию — 26,2 млн т против 20 млн т годом ранее, в Турцию — 27,2 млн тонн, в 2022 г. — 21,3 млн тонн», — сказал он. По словам министра, география поставок включает страны глобального Юга — Индию, Китай, Бразилию, Мексику, страны Африки и ряд других, подключился Ближний Восток, есть пробные партии в Латинскую Америку, Северную Африку и Турцию.
Также в 2023 году общий объем экспорта угля в страны АСЕАН вырос на 19%, до 9,7 млн тонн. В числе основных импортеров — Вьетнам, Индонезия, Малайзия. На 49% выросли поставки в Индонезию — с 1,5 млн до 3 млн тонн, на 25% увеличился экспорт во Вьетнам — до 3,1 млн тонн, в Малайзию он составил 3,2 млн тонн.
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