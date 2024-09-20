Лада Дэнс посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве

16:02

Московский Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетила певица Лада Дэнс, которая выступила перед потенциальными военнослужащими. Она высоко оценила организацию работы пункта. «Все достойно, все понятно. И самое главное, что люди, которые приходят, делают это осознанно», – сказала артистка. Она исполнила перед посетителями пункта несколько песен, а также пожелала им вернуться к близким. «Я желаю им ангела-хранителя, чтобы их матери и любимые дождались их дома. И чтобы у них было настоящее братство, чтобы они друг за друга как одна семья», – добавила певица.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Горожан принимают каждый день с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на посещение пункта отбора организована на портале mos.ru. Консультации на тему службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставляются на горячей линии по номеру 117. Также сведение о контрактной службе предоставляет чат-бот @MskContract_bot в «Телеграм».