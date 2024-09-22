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FIDE приняла решение провести консультации с МОК по вопросу частичного допуска шахматистов из РФ

16:40 22.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная шахматная федерация (FIDE) проведет консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) по частичному допуску до командных турниров спортсменов из России и Белоруссии. Такое решение по итогам голосования приняла генеральная ассамблея FIDE, которая проходит в Будапеште.

Частичный допуск подразумевает возможное участие в командных соревнованиях детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, представляющих Россию и Белоруссию. При этом генассамблея отклонила предложение о полноценном допуске российских и белорусских спортсменов до турниров FIDE, которое было выдвинуто президентом Федерации шахмат Киргизии Бабуром Тольбаевым в августе.

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