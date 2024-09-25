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Путин: Оставляем за собой права применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии

20:05 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении нее самой и Белоруссии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

«Оставляем за собой права применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства», — сказал Путин.

«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ», — сказал он.

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