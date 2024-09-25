Путин: Оставляем за собой права применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии
20:05 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении нее самой и Белоруссии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
«Оставляем за собой права применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства», — сказал Путин.
«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ», — сказал он.
НОВОСТИ
- 20:20 25.09.2024
- Если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету, РФ может использовать ядерное - Путин
- 20:15 25.09.2024
- Путин: Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия
- 19:55 25.09.2024
- Федеральная антимонопольная служба занялась ценами на молоко
- 19:10 25.09.2024
- Рост цены на бензин в России восьмую неделю подряд обгоняет инфляцию - Росстат
- 17:40 25.09.2024
- ВСУ потеряли свыше 17 тыс. военных за время боевых действий на курском направлении — МО РФ
- 17:12 25.09.2024
- Израильский генерал заявил, что танковые войска должны быть «готовы к маневрам» в Ливане
- 17:00 25.09.2024
- РФ вдвое сократила расчеты в «токсичных» валютах и до 40% нарастила долю рубля — Путин
- 16:32 25.09.2024
- РФ вышла в мировые лидеры по поставкам продуктов питания — Путин
- 16:12 25.09.2024
- ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военных и два танка Leopard на курском направлении — МО РФ
- 16:10 25.09.2024
- Для жителей СберСити разработают решения на основе искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать