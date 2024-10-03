Спасти Украину после неудач на фронте может только чудо, считает генерал ВСУ в отставке
14:32 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Только чудо может спасти Украину после неудач на фронте, считает генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
В эфире YouTube-канала экс-депутата Рады Борислава Березы он охарактеризовал ситуацию для ВСУ как критическую, однако употребил более резкое слово. «Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас происходит в стране, — продолжил он. — То, что власть рассказывает одно, а фронт — совсем другое, это уже не первый день и не первый месяц, но сейчас ситуация дошла до того, что уже скоро достаточно сложно будет воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск. Потому что некому воевать, нечем воевать, негде воевать».
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