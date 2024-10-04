С начала эскалации от израильских ударов погибли более 2 тыс. жителей Ливана

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 2 тыс. жителей Ливана погибли, около 9,5 тыс. получили ранения в результате израильских ударов за период длящейся почти год эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил координатор центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, министр окружающей среды республики Насер Ясин.



«За последние сутки было зафиксировано 153 авиаудара, общее количество атак достигло 8 967. Погибли 37 человек, еще 151 пострадал. Таким образом, число погибших с начала эскалации составило 2 011, число раненых — 9 535», — говорится в заявлении представителя правительства, распространенном ливанским государственным агентством Al Wataniya.





