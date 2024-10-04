С начала эскалации от израильских ударов погибли более 2 тыс. жителей Ливана
22:45 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За последние сутки было зафиксировано 153 авиаудара, общее количество атак достигло 8 967. Погибли 37 человек, еще 151 пострадал. Таким образом, число погибших с начала эскалации составило 2 011, число раненых — 9 535», — говорится в заявлении представителя правительства, распространенном ливанским государственным агентством Al Wataniya.
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