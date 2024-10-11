Нефтяной танкер загорелся в Балтийском море недалеко от города Кюлунгсборн

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море к северо-востоку от немецкого города Кюлунгсборн (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). Об этом сообщило на своем сайте Германское общество по спасению потерпевших крушение.

Все семеро членов экипажа спасены. На месте происшествия находятся аварийно-спасательный катер, буксирное судно и многоцелевой корабль. Ведутся работы по тушению пожара.

Сигнал тревоги с Annika поступил на пульт спасательных служб около 10:00 мск.