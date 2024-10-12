Турция внимательно наблюдает за шагами РФ в Сирии с самого начала конфликта — Эрдоган
16:00 12.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция внимательно наблюдает за действиями России в Сирии с самого начала конфликта этой стране и призывает к более эффективным мерам против Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции). Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Сербии, комментируя вопрос об угрозе Израиля в отношении Сирии.
«Израиль представляет собой наиболее реальную угрозу региональному и глобальному миру. Те, кто берет на себя обязанность сохранять мир, должны положить конец этой угрозе. Мы внимательно следим за шагами, которые предпринимает Россия с начала гражданской войны в Сирии. Потому что Россия действует совместно с Сирией. Работает сообща и трехсторонний механизм Ирана, России и Сирии. Но с другой стороны есть коалиционные силы, состоящие из Америки, Англии и Германии. И они покровительствуют террористической организации РПК и „Силам народной самообороны“ (сирийские курды — прим. ТАСС). России, Ирану и Сирии крайне важно принять более эффективные меры против этого. Эта ситуация представляет наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Турецкий лидер также отметил, что «подобная ситуация наблюдаются и в Ираке» с точки зрения внешней поддержки РПК. «Усилия Израиля по распространению войны на весь регион очевидны, равно как и сепаратистская и деструктивная деятельность террористических организаций. Нам необходимо спасти регион сообща, оставив в стороне мелочность», — сказал Эрдоган.
Он допустил, что «как только Израиль оккупирует Дамаск, он окажется и на севере Сирии». «С самого начала гражданской войны в Сирии я заявлял, что мы уважаем территориальную целостность Сирии. Мы использовали все дипломатические средства для защиты ее суверенитета. Сегодня эффективное использование дипломатических каналов может предотвратить эскалацию конфликта», — добавил Эрдоган.
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