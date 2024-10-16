Иран должен закрыть морские пути для европейских судов в ответ на санкции, полагает газета

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана должны закрыть морские торговые пути на Ближнем Востоке для европейских судов в ответ на введенные Евросоюзом санкции против трех авиакомпаний исламской республики. Такое мнение выразила иранская газета Kayhan.

По ее оценкам, Иран на данный момент имеет больше возможностей оказать давление на ЕС, и воспрепятствование свободному проходу европейских судов «принесет Европе больше ущерба, чем прекращение полетов иранских самолетов». «Несомненно, европейцы уже поняли, что зависимость Ирана от авиамаршрутов в Европе гораздо меньше, чем их зависимость от судоходства через воды, контролируемые Ираном», — подчеркивает издание.

В настоящее время, по утверждению Kayhan, влияние Ирана распространено не только на Персидский залив и Ормузский пролив, но и на другие акватории, включая Оманский залив, Индийский океан и Средиземное море. Как отмечает газета, европейцы прекрасно знают, что текущая «дальность иранских ракет в 2 тыс. км может быть легко увеличена».