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Иран должен закрыть морские пути для европейских судов в ответ на санкции, полагает газета

12:32 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана должны закрыть морские торговые пути на Ближнем Востоке для европейских судов в ответ на введенные Евросоюзом санкции против трех авиакомпаний исламской республики. Такое мнение выразила иранская газета Kayhan.

По ее оценкам, Иран на данный момент имеет больше возможностей оказать давление на ЕС, и воспрепятствование свободному проходу европейских судов «принесет Европе больше ущерба, чем прекращение полетов иранских самолетов». «Несомненно, европейцы уже поняли, что зависимость Ирана от авиамаршрутов в Европе гораздо меньше, чем их зависимость от судоходства через воды, контролируемые Ираном», — подчеркивает издание.

В настоящее время, по утверждению Kayhan, влияние Ирана распространено не только на Персидский залив и Ормузский пролив, но и на другие акватории, включая Оманский залив, Индийский океан и Средиземное море. Как отмечает газета, европейцы прекрасно знают, что текущая «дальность иранских ракет в 2 тыс. км может быть легко увеличена».

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