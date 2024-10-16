Иран должен закрыть морские пути для европейских судов в ответ на санкции, полагает газета
12:32 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана должны закрыть морские торговые пути на Ближнем Востоке для европейских судов в ответ на введенные Евросоюзом санкции против трех авиакомпаний исламской республики. Такое мнение выразила иранская газета Kayhan.
По ее оценкам, Иран на данный момент имеет больше возможностей оказать давление на ЕС, и воспрепятствование свободному проходу европейских судов «принесет Европе больше ущерба, чем прекращение полетов иранских самолетов». «Несомненно, европейцы уже поняли, что зависимость Ирана от авиамаршрутов в Европе гораздо меньше, чем их зависимость от судоходства через воды, контролируемые Ираном», — подчеркивает издание.
В настоящее время, по утверждению Kayhan, влияние Ирана распространено не только на Персидский залив и Ормузский пролив, но и на другие акватории, включая Оманский залив, Индийский океан и Средиземное море. Как отмечает газета, европейцы прекрасно знают, что текущая «дальность иранских ракет в 2 тыс. км может быть легко увеличена».
НОВОСТИ
- 13:05 16.10.2024
- ВС РФ освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
- 13:00 16.10.2024
- Мэр Набатии и пять членов горсовета погибли при израильском авиаударе по югу Ливана
- 12:20 16.10.2024
- Истребитель ВМФ США потерпел крушение во время тренировочного полета
- 12:05 16.10.2024
- Швеция увеличит расходы на оборону, чтобы справиться с «ситуацией военного времени» — МО
- 12:00 16.10.2024
- На руках у населения порядка 17 трлн руб. наличными — «Гознак»
- 11:32 16.10.2024
- Россию могут внести в черный список FATF
- 11:20 16.10.2024
- До 300 тыс. рабочих мест может быть сокращено в промышленности ФРГ — Gesamtmetall
- 11:05 16.10.2024
- США не будут сбивать российские ракеты над Украиной из-за риска войны с Россией — Politico
- 11:00 16.10.2024
- Начальник Генштаба ВС Армении и американские военные обсудили вопросы сотрудничества
- 10:32 16.10.2024
- Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан по решению ООН - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать