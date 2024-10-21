В комиссии Армении, РФ и Азербайджана по разблокированию путей нет консенсуса — Григорян
11:32 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трехсторонняя комиссия Армении, Азербайджана и России по разблокированию региональных коммуникаций, которую возглавляют вице-премьеры трех стран, не продолжает заседания из-за вопросов, по которым нет консенсуса. Об этом в парламенте на брифинге заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
«Нет, заседания не продолжаются. Вы знаете, что есть фундаментальные вопросы, по которым должен быть консенсус. Пока не будет консенсуса, обсуждать детали бессмысленно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
Трехсторонняя комиссия была создана в начале 2021 года на встрече в Москве лидерами России, Армении и Азербайджана. Они приняли решение создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.
Важнейшим вопросом региональных коммуникаций продолжает оставаться создание связи между основной частью Азербайджана и Нахичеванью через Сюникский регион Армении. Армянская сторона утверждает, что это может произойти исключительно согласно внутреннему законодательству Армении, основанному на принципах суверенитета и взаимности.
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