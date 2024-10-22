Киев получит новый кредит в 35 млрд евро, только выполнив политические условия ЕС — ЕК
12:00 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев получит новый кредит в 35 млрд евро с погашением за счет экспроприированных доходов от активов России только при выполнении предварительных политических условий ЕС, которые будут закреплены в отдельном меморандуме. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, курирующий в Еврокомиссии попытки экспроприировать суверенные активы РФ, замороженные в юрисдикциях ЕС.
«Этот макрофинансовый кредит будет выдаваться на основании выполнения Украиной предварительных политических условий согласованных с ЕС обязательств, закрепленных в рамках отдельного меморандума о взаимопонимании», — заявил Рейндерс, не уточняя содержание требований Еврокомиссии.
Он призвал Европарламент в кратчайшие сроки согласовать этот механизм.
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