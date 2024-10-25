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НОВОСТИ

МУС хочет наказать Монголию за отказ арестовать Путина

10:20 25.10.2024 Источник: РБК

Международный уголовный суд (МУС) передал на рассмотрение стран-участниц Римского статута дело Монголии из-за ее отказа арестовать и выдать суду президента России Владимира Путина во время его визита в страну. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на распространенное заявление МУС.

Как отмечает WP, каким в итоге будет наказание Монголии — пока не ясно. Однако ранее в МУС говорили, что суд может «принять любые меры, которые сочтет целесообразными».  РБК

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