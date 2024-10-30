Число депортированных из РФ мигрантов выросло в полтора раза — Колокольцев

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество иностранных граждан, депортированных из России с 2015 года, выросло в полтора раза. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства, посвященной деятельности ведомства при организации работы в сфере миграции.

«В полтора раза увеличилось число удаленных из страны лиц, на 15% — за нарушение режима пребывания», — сказал он.

Также 34 тыс. мигрантов сократили срок временного нахождения на территории РФ, еще 180 тыс. человек ограничили возможность на въезд.