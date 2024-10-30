0
0
20
НОВОСТИ

Число депортированных из РФ мигрантов выросло в полтора раза — Колокольцев

16:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество иностранных граждан, депортированных из России с 2015 года, выросло в полтора раза. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства, посвященной деятельности ведомства при организации работы в сфере миграции.

«В полтора раза увеличилось число удаленных из страны лиц, на 15% — за нарушение режима пребывания», — сказал он.

Также 34 тыс. мигрантов сократили срок временного нахождения на территории РФ, еще 180 тыс. человек ограничили возможность на въезд.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 30.10.2024
Евросоюз должен выделить 20% своего бюджета на оборонные нужды — доклад ЕК
0
28
15:32 30.10.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 350 человек — МО РФ
0
113
15:13 30.10.2024
Около двадцати предприятий Ростеха стали лауреатами премии «Авиастроитель года»
0
126
15:12 30.10.2024
Ростех расширяет производственные мощности для выпуска двигателей ПС-90А, ПД-8 и ПД-14
0
157
15:12 30.10.2024
Рост ВВП РФ в 2025 г. ожидается в рамках объявленных параметров в 2,5% — Решетников
0
130
15:00 30.10.2024
РФ не вмешивается в «европейские разборки», но ей больше нравится линия Орбана — Песков
0
152
14:32 30.10.2024
ГД приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции
0
211
14:12 30.10.2024
Мирное предложение Путина предполагает, что ВСУ покинут все территории РФ — Песков
0
282
14:00 30.10.2024
Фицо опасается, что покушение на него может повториться в ближайшее время
0
251
13:32 30.10.2024
ВС РФ освободили Кругляковку в Харьковской области — Минобороны
0
274

Возврат к списку