Число депортированных из РФ мигрантов выросло в полтора раза — Колокольцев
16:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество иностранных граждан, депортированных из России с 2015 года, выросло в полтора раза. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства, посвященной деятельности ведомства при организации работы в сфере миграции.
«В полтора раза увеличилось число удаленных из страны лиц, на 15% — за нарушение режима пребывания», — сказал он.
Также 34 тыс. мигрантов сократили срок временного нахождения на территории РФ, еще 180 тыс. человек ограничили возможность на въезд.
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