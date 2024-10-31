Запад не хочет давать Киеву оружие без результатов на земле, признал Зеленский

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский признал, что западные партнеры неохотно выделяют Украине военную помощь, если не видят результатов на земле.

«Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что в любом случае люди хотят видеть действительно крепкую армию, <…> тогда вас поддерживают. И это факт. <…> Самое главное — это результат», — сказал Зеленский на встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области. Видео распространила его пресс-служба.