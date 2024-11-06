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Перенос военных действий в Польшу и рост цен тревожат поляков больше всего — опрос

11:20 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможный перенос военных действий с Украины на польскую территорию, рост цен, а также неконтролируемая миграция вызывают самые большие опасения у граждан Польши. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром European National Panels и опубликованного газетой Rzeczpospolita.

Исследование показывает, что возможного переноса военных действий на польскую территорию опасаются 40% участников опроса. 36% респондентов больше всего боятся роста цен и инфляции, 26% сильнее всего тревожит рост нелегальной миграции из стран Африки и Азии, а 23% главной угрозой для общества считают увеличение численности украинских беженцев в Польше.

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