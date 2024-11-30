0
0
97
НОВОСТИ

Россия вывела на орбиту еще один спутник дистанционного зондирования Земли

09:15 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разгонный блок «Фрегат» вывел на целевую орбиту радиолокационный спутник для всепогодного и круглосуточного наблюдения за поверхностью Земли «Кондор-ФКА» № 2. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Кондор» — серия спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения и предназначенная для картографирования поверхности Земли, экомониторинга и разведки природных ресурсов. Первые два спутника «Кондор» были запущены в 2013–2014 годах, а в 2023 году на орбиту был успешно выведен «Кондор-ФКА» № 1. Также сейчас ведется изготовление оборудования для еще двух спутников — третий такой аппарат планируется запустить в 2026 году. Масса одного «Кондора-ФКА» составляет 1 050 кг, срок активного существования — пять лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:40 30.11.2024
По итогам ноября газ в Европе подорожал на 21%
0
53
09:30 30.11.2024
Российские ученые планируют к 2030-му году построить самый мощный в мире лазер
0
63
09:00 30.11.2024
Министр обороны РФ был принят главой КНДР
0
111
22:10 29.11.2024
Возведение первого участка линии укреплений на границе с РФ завершено - кабмин Польши
0
906
21:30 29.11.2024
Запад не хочет принимать доказательства применения химоружия на Украине - постпред РФ
0
965
21:10 29.11.2024
Заграничная поездка Ермака оказалась неудачной - депутат Рады
0
998
19:25 29.11.2024
В Тбилиси тысячи человек вышли на антиправительственный митинг
0
968
19:21 29.11.2024
"Роснефть" за год высадила в Югре 390 тысяч сеянцев сосны
0
899
18:25 29.11.2024
В Великобритании одобрили законопроект о легализации эвтаназии
0
917
17:40 29.11.2024
Украина проигрывает в конфликте с Россией, признал Кулеба
0
1121

Возврат к списку