Россия вывела на орбиту еще один спутник дистанционного зондирования Земли
09:15 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разгонный блок «Фрегат» вывел на целевую орбиту радиолокационный спутник для всепогодного и круглосуточного наблюдения за поверхностью Земли «Кондор-ФКА» № 2. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Кондор» — серия спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения и предназначенная для картографирования поверхности Земли, экомониторинга и разведки природных ресурсов. Первые два спутника «Кондор» были запущены в 2013–2014 годах, а в 2023 году на орбиту был успешно выведен «Кондор-ФКА» № 1. Также сейчас ведется изготовление оборудования для еще двух спутников — третий такой аппарат планируется запустить в 2026 году. Масса одного «Кондора-ФКА» составляет 1 050 кг, срок активного существования — пять лет.
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