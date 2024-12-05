Рост госдолга США вышел из-под контроля, заявил глава «Роснефти»

14:10

Сократить госдолг США невозможно с помощью рыночных механизмов, поскольку его рост стал неконтролируемым, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме. «Только с марта 2020 года долг федерального бюджета США вырос больше, чем за предыдущие 200 лет. В результате такой политики, в прошлом году отношение госдолга США к ВВП вплотную приблизилось к 100%. Пока мы не наблюдаем никаких реальных шагов по ограничению этого роста», – рассказал он в своем докладе на специальной сессии форума.

Сечин обратил внимание на то, что гигантский пузырь ликвидности привел к перетоку богатства из реальной экономики в финансовый сектор, а стоимость американских финансовых активов теперь в 6 раз превышает стоимость активов реальной экономики.

Госдолг США растет на 1 трлн долл каждые 100 дней, а сумма процентных платежей по нему удваивается каждые пять лет и уже превысила расходы на здравоохранение и оборону, констатировал глава «Роснефти». Он обратил внимание на то, что рост расходов на обслуживание госдолга вынудил Федеральную резервную систему резко снизить учетную ставку сразу на половину процентного пункта в сентябре этого года, несмотря на угрозу инфляции. Для экономики США опасны и необеспеченные обязательства по крупным социальным программам.

Одной из целей новой администрации США является сокращение дефицита бюджета до 3% ВВП с сегодняшних 6,3%, полагает Сечин. Поскольку сокращения госдолга невозможно достичь с помощью рыночных механизмов, США придется рассматривать альтернативные варианты. «Очевидно, что США в очередной раз придется использовать силовые методы, такие как шантаж и прямые угрозы, в достижении своих экономических целей», – заявил он.

При этом Сечин отметил, что длительное доминирование США в мировой валютной системе привело к череде долговых и финансовых кризисов, а также потерянным десятилетиям для десятков развивающихся стран. «Причиной этих кризисов стали крупные заимствования развивающихся стран в долларах США и последующая девальвация национальных валют этих стран», – сказал он, отметив, решения, итогом в ряде случаев становился кризис, принимались при участии, а зачастую и под давлением, западных экономистов и международных финансовых организаций, находящихся под контролем США, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.