Зафиксировано более 120 прилетов российских ракет по Украине — Рогов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 120 прилетов ракет различных классов, в том числе гиперзвуковых «Кинжалов», зафиксировано на территории Украины по состоянию на утро. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Более 120 прилетов ракет, баллистики было зафиксировано по состоянию на утро. Сейчас можно точно говорить, что наши крылатые ракеты, наши „Кинжалы“ были замечены в небе в Киевской области, Житомирской области», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».