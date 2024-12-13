Экспертиза Сбера помогла в документальном расследовании Okko о телефонных мошенниках

15:40

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера 4-серийного журналистского расследования об эпидемии телефонного мошенничества в России «На крючке: когда звонит мошенник». Какие схемы используют злоумышленники и почему так умело манипулируют нами? Чтобы ответить на эти вопросы, авторы лично пообщались с мошенниками и узнали о методах воздействия и схемах обмана, а также попросили ведущих экспертов в области кибербезопасности дать советы, как не попасть в ловушку.

Ключевыми экспертами в расследовании выступили топ-менеджеры Сбербанка: заместитель председателя правления Станислав Кузнецов и директор Департамента противодействия мошенничеству Сергей Велигодский. Помимо представителей Сбера экспертами проекта выступили психолог по экстремальным ситуациям, криминолог, журналисты ведущих отечественных СМИ, которые подробно рассказали, как противостоять натиску злоумышленников.

«Мы системно боремся с преступниками, по горячим следам раскрываем новые схемы, задействуем все возможные инструменты, чтобы защитить людей, которые доверились Сберу, – рассказал Станислав Кузнецов. – Только в этом году Сбер помог уберечь от мошенников порядка 300 млрд руб. россиян, также нам удалось вернуть россиянам со счетов дропперов больше одного миллиарда рублей. Мы благодарны авторам, что они оценили наши наработки и обратились за консультацией – в итоге наша экспертиза в противодействии кибермошенничеству легла в основу сериала. «На крючке» – это четыре динамичные серии с закрученным сюжетом, где наглядно показана многогранность и сложность эпидемии мошенничества. Впервые в истории российской кинодокументалистики онлайн-кинотеатр Okko поднял эту острую тему, которая может коснуться каждого из нас, а также наших родных и близких. Для нас вышедший документальный сериал – это еще одна возможность предупредить миллионы россиян».

Режиссеры-постановщики документального сериала Магомед Гаджиев и Максим Скрябин ведут повествование с двух позиций – со стороны жертв преступлений и от лица злоумышленников.

Авторы наглядно демонстрируют, как преступникам удается обмануть научных деятелей, медийных персон и даже продвинутую молодежь. Важно было показать, что мнение «меня-то не обманут» – обманчиво, и что любой человек может стать жертвой мошенников и всего за несколько часов расстаться со всеми своими сбережениями. Авторы рассказывают и об основе мошенничества – социальной инженерии.

Главный герой проекта 25-летний Александр: этого вдумчивого и современного молодого человека обманули аферисты, и теперь он решает дать им отпор. Сериал в том числе переносит в мошеннический кол-центр, где 23-летняя Вика «раскрывает» изобретательные схемы и знакомит зрителей со специфическим жаргоном: перевод «дропу» и развод «мамонтов» (на сленге мошенников – соучастник мошенничества, который обналичивает украденные деньги, и жертва соответственно).

Одновременно с документальным расследованием «На крючке: когда звонит мошенник» в онлайн-кинотеатре Okko вышел комедийный сериал «Мамонты», где Сбер стал генеральным партнером. В главной роли – Юрий Стоянов. Его герой – добродушный и наивный пенсионер Николай Николаевич – стал жертвой телефонного мошенника, которому перевел все свои средства. Но «технологический мамонт» не отчаивается и собирается сделать невозможное – вернуть деньги и поймать уже самого мошенника на крючок.

Новый художественный сериал Okko будет работать в связке с документальным расследованием, что поможет зрителю максимально погрузиться в тему и подробно изучить проблему с художественной и документальной точек зрения. В конце каждой серии «Мамонтов» на экране будет появляться QR-код, который ведет на страницу документального проекта.

Узнать больше о мошеннических схемах и эффективных способах противодействия можно также на портале «Кибрарий» – в бесплатной библиотеке Сбера по кибербезопасности.