Награждены победители международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AI Challenge

20:25

Фото пресс-службы Сбера



На конференции AI Journey, «Путешествие в мир искусственного интеллекта», состоялась торжественная церемония награждения победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AI Challenge , организованного Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Лучшими были признаны 18 команд трека «Исследователи» и 26 участников индивидуальных треков «Начинающие» и «Креативные», которые разделили призовой фонд – 17 млн руб.

В этом году участие в конкурсе приняли 8,5 тысяч детей из 65 стран мира, среди которых США, Украина, Узбекистан, Эфиопия, Перу, Индия, Канада и другие. Ребята работали над технологическими бизнес-кейсами по 16 направлениям – от металлургии и сельского хозяйства до инвестиций и креативных направлений.

«Конкурс AI Challenge призван помочь ребятам повысить навыки владения AI и сделать свой первый вклад в развитие технологий на благо человека, – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В этом году участники состязались в трех категориях разной сложности. Каждый, вне зависимости от уровня знаний и навыков в этой сфере, смог проявить себя в работе над задачами бизнеса с использованием AI-решений. В партнерстве с Альянсом в сфере искусственного интеллекта и ведущими российскими вузами мы создаем новые возможности для развития в России талантливых молодых профессионалов международного уровня».

Самому юному победителю AI Challenge, Олегу Замкову из Москвы, исполнилось 10 лет. «Я увлекаюсь технологиями, и тема конкурса показалась мне интересной, – рассказал он. – Я впервые участвовал в таком конкурсе и не думал, что получится победить, так как задания были довольно сложными. Я очень обрадовался, когда узнал, что победил. Мне понравилось соревноваться с другими ребятами. Я узнал, как работает искусственный интеллект, и смог применить эти знания на практике во время выполнения конкурсных заданий».

Победители Al Challenge отметили, что работать над технологическими кейсами бизнеса было интересно и сложно. Благодаря участию в конкурсе ребята прокачали уверенность в своих силах, навыки по работе с AI и командного взаимодействия и теперь готовы к еще более непростым состязаниям.

«Было сложно, но интересно, – поделился впечатлениями Иван Фенстер из команды «42» (трек «Исследователи»). – Конкурс помог мне прокачать навыки рабочей коммуникации и организации работы команды наравне с AI-навыками и программированием. Я почувствовал, что могу организовать команду так, чтобы мы смогли добиться значимых результатов. Надеюсь применить полученные навыки и в других конкурсах и проектах. Думаю, что, в будущем AI станет очень полезным инструментом во всех сферах нашей жизни. Уже сейчас по всему миру AI внедряется во множество процессов, и важно понимать, как и что именно происходит. Более того, классно быть на гребне этой волны».

Победители трека «Исследователи» AI Challenge 2024, помимо денежного приза, получат возможность пройти уникальную образовательную программу от Альянса в сфере искусственного интеллекта и Центрального университета. По ее итогам будет сформирована российская школьная сборная для участия в Международной олимпиаде по ИИ (IOAI), которая пройдет в Китае 2-10 августа 2025 года.

Победители AI Challenge также получат ряд преференций, включая гранты на обучение от ведущих российских вузов-академических партнеров конкурса: Университета Иннополис, Центрального университета и Университета ИТМО.

Конкурсные задания для AI Challenge в этом году были разработаны Сбером, его партнерами и компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта, среди которых Т-Банк, Северсталь, Самолет, Русагро, VK, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, СберОбразование, Алгоритмика и другие компании.

В этом году участие в подготовке кейсов также приняли победители AI Challenge 2023 года Макар Бадерко и Семен Епанов. Вместе со СберИнвестициями они подготовили задание для командного трека «Исследователи», в котором предлагалось построить модель временных рядов для валидации данных MOEX (МосБиржи) с учетом инвестиционных новостей для предсказания движения котировок на временном промежутке в один час.