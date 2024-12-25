При крушении самолета в Казахстане 10 россиян выжили - посольство

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

10 граждан России, по предварительным данным, выжили при крушении самолета в Казахстане вблизи аэропорта Актау, они госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Казахстане.



«По предварительным данным, в результате крушения <…> пострадали 10 граждан России. Все они находятся в больницах города Актау. Им оказывается медицинская помощь», — сообщили в посольстве.



