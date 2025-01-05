Нефтяное пятно обнаружено в Черном море около Анапы и выброс мазута зафиксирован в Судаке
20:45 05.01.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС
«В Краснодарском крае с воздуха обследована береговая линия Анапы и труднодоступная местность заповедника „Утриш“. В полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы в море обнаружено маслянистое пятно в сторону п. Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси», — сказали в ведомстве.
Еще одно пятно обнаружено в бухте Капсель в Крыму — загрязнение растянулось на 2 км.
Выброс мазута впервые зафиксирован на территории городского округа Судак в Крыму, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.
"В Крыму в районе бухты Капсель (Судак), от мыса Француженка до парохода "Багратион" выявлен факт обнаружения нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что незначительное загрязнение выявили на участке пляжа протяженностью два километра.
Ранее выбросы нефтепродуктов фиксировали в Крыму в Керчи и Ленинском районе, об их обнаружении в других муниципалитетах не сообщалось, - пишет Интерфакс.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать