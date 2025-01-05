Нефтяное пятно обнаружено в Черном море около Анапы и выброс мазута зафиксирован в Судаке

20:45 Источник: Интерфакс, ТАСС

Нефтяное пятно обнаружено в акватории Черного моря около Анапы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«В Краснодарском крае с воздуха обследована береговая линия Анапы и труднодоступная местность заповедника „Утриш“. В полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы в море обнаружено маслянистое пятно в сторону п. Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси», — сказали в ведомстве.

Еще одно пятно обнаружено в бухте Капсель в Крыму — загрязнение растянулось на 2 км.

Выброс мазута впервые зафиксирован на территории городского округа Судак в Крыму, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

"В Крыму в районе бухты Капсель (Судак), от мыса Француженка до парохода "Багратион" выявлен факт обнаружения нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что незначительное загрязнение выявили на участке пляжа протяженностью два километра.

Ранее выбросы нефтепродуктов фиксировали в Крыму в Керчи и Ленинском районе, об их обнаружении в других муниципалитетах не сообщалось, - пишет Интерфакс.