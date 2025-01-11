При вводе оценки за поведение в школах нужно учесть советский опыт — президент РАО

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработка критериев для выставления оценки за поведение, если ее вернут в школы, должна учитывать исторический опыт СССР, многие существовавшие ранее правила актуальны и в наши дни. Об этом в интервью ТАСС сказала президент Российской академии образования (РАО), экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос возвращения этой оценки в школе нужно обсудить. В случае ее возвращения она должна быть равноценной с другими оценками, заметил президент. В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщали, что этот вопрос детально проработают и внесут предложение в рамках разработки стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года.

Президент РАО в разговоре с ТАСС напомнила, что оценки за поведение выставлялись в школах Российской империи, но при советской власти были упразднены и вернулись в 1943 году. Тогда нарком просвещения РСФСР Владимир Потемкин утвердил «Правила для учащихся», которые определяли обязанности школьника по отношению к учителям, родителям, товарищам. В 1944 году Потемкин издал постановление «О введении цифровой пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся».

«Вы удивитесь, но большинство из правил, написанных более 80 лет назад, и сегодня звучат очень актуально. Если будет принято решение о разработке критериев для выставления оценки за поведение школьников, то этот исторический опыт обязательно должен быть учтен», — отметила Васильева.

В постановлении говорилось, что пятерка ставится «за безупречное поведение», тройка — «за серьезное нарушение». А двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы, уточнила она. В правилах документа 1943 года декларировалось, что каждый учащийся обязан упорно и настойчиво овладевать знаниями для того, чтобы стать образованным и культурным гражданином и принести как можно больше пользы Советской Родине. Ученик должен был прилежно учиться, не опаздывать к началу занятий, являться опрятно одетым, быть почтительным с директором школы и учителями, а также беречь школьное имущество.