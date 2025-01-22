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НОВОСТИ

Евросоюз намерен произвести 2 млн артиллерийских снарядов в 2025 году — ЕК

15:12 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия намерена довести производство снарядов в ЕС до 2 млн в 2025 году, как для поставок Киеву, так и для восполнения собственных запасов. С таким утверждением выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

«Мы довели производство столь необходимых Украине артиллерийских снарядов с 300 тысяч в 2023 году до 2 млн в 2025 году», — заявил Кубилюс, который в своей речи процитировал призыв генсека НАТО Марка Рютте перевести экономику ЕС «в турбовоенный режим».

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