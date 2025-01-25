0
0
101
НОВОСТИ

За сутки в Курской области ВСУ потеряли более 360 военных, пятеро сдались в плен

18:30 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на курском направлении более 360 военнослужащих, пятеро сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, уничтожены танк, 9 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также 6 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 25.01.2025
Путин поручил принять меры по введению скидки 50% для детей на перелеты за рубеж
0
62
18:00 25.01.2025
В Мюнхене сгорели 23 полицейские машины, выдвинута версия о поджоге
0
196
17:30 25.01.2025
В России намерены тестировать будущих родителей на генетические риски
0
256
17:00 25.01.2025
Путин поручил до 15 апреля повысить размер пособия по беременности для студенток
0
276
16:00 25.01.2025
Крупнейший в мире айсберг потерял за год с небольшим около 9% от своей площади
0
409
15:00 25.01.2025
Более 8 млн студентов обучаются в российских вузах и колледжах — Чернышенко
0
452
14:00 25.01.2025
Немец 120 дней прожил в подводной капсуле, установив мировой рекорд — DPA
0
528
13:00 25.01.2025
ВСУ практически выбиты из Котлина в ДНР — силовики
0
575
12:30 25.01.2025
Пашинян заявил, что экономическая деятельность церкви должна быть прозрачной
0
611
12:00 25.01.2025
Двое детей погибли при пожаре в Удмуртии
0
603

Возврат к списку