За сутки в Курской области ВСУ потеряли более 360 военных, пятеро сдались в плен
18:30 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на курском направлении более 360 военнослужащих, пятеро сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, уничтожены танк, 9 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также 6 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказали в ведомстве.
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