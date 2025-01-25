За сутки в Курской области ВСУ потеряли более 360 военных, пятеро сдались в плен

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на курском направлении более 360 военнослужащих, пятеро сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, уничтожены танк, 9 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также 6 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказали в ведомстве.