Нидерланды хотят на четверть увеличить численность армии, до 100 тыс. человек

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды планируют увеличить численность армии приблизительно на 25%, до 100 тыс. человек. Об этом сообщил статс-секретарь Минобороны Нидерландов Гейс Тюинман, его слова приводит газета De Volkskrant.

Точный размер будущей голландской армии не будет известен до следующего лета, сказал представитель оборонного ведомства. Сухопутные войска, флот и военно-воздушные силы все еще разрабатывают свои планы, но очевидно, что общая численность армии должна вырасти как минимум до 100 тыс. человек. «То есть, нам надо добавить около четверти», — сказал Тюинман. Как отмечает De Volkskrant, ранее этот целевой показатель не назывался.

По данным газеты, одной из главных проблем в достижении этой цели является сложная ситуация на рынке труда. В настоящее время армия уже делает все возможное, чтобы заполнить около 10 тыс. вакансий. Более того, Вооруженные силы испытывают острую нехватку инструкторов, которые могут обучать новобранцев.

Сейчас на службу по контракту приходят около 4-5 тыс. человек в год. Минобороны Нидерландов планирует, что эта цифра увеличится до 9 тыс. человек в год с 2029 года.