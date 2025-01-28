Тактические учения территориальной обороны пройдут на юге Белоруссии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тактические учения с силами территориальной обороны начинаются в Гомельском районе Гомельской области Белоруссии, в них будут задействованы инженерные подразделения вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в ходе учений планируется «усовершенствовать навыки командиров по управлению подчиненными подразделениями территориальных войск, а также обучить личный состав этих подразделений выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны во взаимодействии с воинскими частями вооруженных сил».

В ходе учений будут отрабатываться вопросы обеспечения подразделений территориальных войск боеприпасами, ведения разведки районов вероятного нахождения противника, маршрутов его выдвижения, организации засадных действий. Также участники учений отработают применение подразделений территориальных войск, в том числе «в ходе содержания и прикрытия позиций и мест выполнения задач минно-взрывными и невзрывными заграждениями», проинформировали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что учения завершатся 30 января.