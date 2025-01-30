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Трамп: Среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень-очень жаль

20:00 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне были граждане России, и выразил соболезнования их семьям.

«Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран, которые находились на борту. Их родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне, и по всей Америке и в России. Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень-очень жаль», — заявил Трамп в ходе выступления в Белом доме.

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