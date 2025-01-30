Курорт Сбера «Манжерок» признали лидером по созданию рабочих мест в Республике Алтай

20:16

Фото пресс-службы курорта «Манжерок»

Курорт Сбера «Манжерок» является крупнейшим работодателем в Республике Алтай. Об этом сообщили в региональном Министерстве экономического развития

К началу 2025 года команда «Манжерока» насчитывает более 2,6 тыс. сотрудников. Из них 65% – жители республики, это около 1,7 тыс. человек. Больше всего сотрудников из города Горно-Алтайска, на втором месте – майминцы, на третьем – жители Шебалинского района.

«В перспективе, когда на курорте будут запущены все объекты, наша команда увеличится до 15 тыс. человек», – отметил генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

При этом «Манжерок» не только создает рабочие места, но и принимает участие в подготовке необходимых кадров, сотрудничая более чем с 10 учебными заведениями.

«Начиная с 2019 года, курорт активно сотрудничает с Горно-Алтайским политехническим колледжем им. М. З. Гнездилова, студенты которого не только проходят практику на курорте, но и трудоустраиваются после обучения. Студентов, обучающихся по целевым договорам по программе «Профессионалитет», принимаем на практику с первых лет обучения. Самые популярные направления – повара, горничные, официанты», – рассказала заместитель гендиректора по персоналу Людмила Чупикова.

Всесезонный курорт «Манжерок» имеет статусы «Региональный инвестор» и «Социальный инвестор» Республики Алтай не только благодаря привлечению инвестиций в регион, но и созданию новых рабочих мест.