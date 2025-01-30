0
0
160
НОВОСТИ

Курорт Сбера «Манжерок» признали лидером по созданию рабочих мест в Республике Алтай

20:16 30.01.2025

2025-01-30_201307.jpg
Фото пресс-службы курорта «Манжерок»
Курорт Сбера «Манжерок» является крупнейшим работодателем в Республике Алтай. Об этом сообщили в региональном Министерстве экономического развития.

К началу 2025 года команда «Манжерока» насчитывает более 2,6 тыс. сотрудников. Из них 65% – жители республики, это около 1,7 тыс. человек. Больше всего сотрудников из города Горно-Алтайска, на втором месте – майминцы, на третьем – жители Шебалинского района.

«В перспективе, когда на курорте будут запущены все объекты, наша команда увеличится до 15 тыс. человек», – отметил генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

При этом «Манжерок» не только создает рабочие места, но и принимает участие в подготовке необходимых кадров, сотрудничая более чем с 10 учебными заведениями.

«Начиная с 2019 года, курорт активно сотрудничает с Горно-Алтайским политехническим колледжем им. М. З. Гнездилова, студенты которого не только проходят практику на курорте, но и трудоустраиваются после обучения. Студентов, обучающихся по целевым договорам по программе «Профессионалитет», принимаем на практику с первых лет обучения. Самые популярные направления – повара, горничные, официанты», – рассказала заместитель гендиректора по персоналу Людмила Чупикова.

Всесезонный курорт «Манжерок» имеет статусы «Региональный инвестор» и «Социальный инвестор» Республики Алтай не только благодаря привлечению инвестиций в регион, но и созданию новых рабочих мест.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 30.01.2025
В убийстве беженца из Ирака, сжегшего Коран, может быть замешано иностранное государство – премьер Швеции
0
170
20:10 30.01.2025
Президент США заявил, что не контактировал с президентом РФ по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне
0
194
20:00 30.01.2025
Трамп: Среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень-очень жаль
0
214
19:45 30.01.2025
Почти половина опрошенных жителей ФРГ считают США основной угрозой миру
0
233
19:38 30.01.2025
Трамп заявил, что выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет
0
221
19:20 30.01.2025
Вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером, выполнял плановый полет - Пентагон
0
288
19:05 30.01.2025
Сбой в системе оператора воздушного движения Бельгии был устранен
0
256
18:13 30.01.2025
Сбой в системе управления движением привел к закрытию воздушного пространства Бельгии
0
316
17:40 30.01.2025
Экономика еврозоны впала в стагнацию на фоне политического хаоса в странах ЕС — Bloomberg
0
403
17:12 30.01.2025
ПВО сбила две украинские ракеты в курском приграничье
0
368

Возврат к списку