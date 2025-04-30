0
0
111
НОВОСТИ

Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 10,34%

22:00 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в РФ в марте 2025 года составила 10,34% против 10,06% в феврале, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике.

По состоянию на 28 апреля 2025 года инфляция составила 10,34% в годовом выражении (10,35% на 21 апреля).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 30.04.2025
Тарифы на электроэнергию для россиян с июля вырастут на 12,6%, через год — на 9,3%
0
2
21:20 30.04.2025
Железнодорожный вокзал Донецка, не принимавший поезда с 2014 года, заработает с 9 мая
0
178
20:40 30.04.2025
Путин не против подумать над переименованием Волгограда в Сталинград
0
240
20:00 30.04.2025
В Европе используют террористические группировки в геостратегических целях — Шойгу
0
263
19:20 30.04.2025
РСФСР больше всех положила на алтарь Победы, заявил Путин
0
282
18:40 30.04.2025
МУС невозможно реформировать, лучше «прикрыть эту лавочку» — бывший эксперт СПЧ ООН
0
310
18:00 30.04.2025
Трамп утверждает, что спад в экономике США связан с политикой Байдена
0
356
17:32 30.04.2025
С 2026 года использование семян из РФ станет условием гранта на семеноводство — Мишустин
0
335
17:12 30.04.2025
Новая военная помощь США Украине будет считаться взносом в совместный инвестфонд — Шмыгаль
0
444
17:00 30.04.2025
Украина и США в ближайшие сутки подпишут соглашение об ископаемых — премьер-министр
0
393

Возврат к списку