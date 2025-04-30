Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 10,34%
22:00 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в РФ в марте 2025 года составила 10,34% против 10,06% в феврале, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике.
По состоянию на 28 апреля 2025 года инфляция составила 10,34% в годовом выражении (10,35% на 21 апреля).
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