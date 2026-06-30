Фламинго в Кении начали терять розовый цвет
17:12 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Знаменитые розовые фламинго, обитающие в Великой рифтовой долине в Кении, начали терять яркость окраски из-за изменения условий в местных озерах. Об этом сообщил телеканал Africanews.
По его данным, ученые связывают изменения с повышением уровня воды в щелочных озерах, где обитают фламинго. Из-за обильных дождей и других природных факторов вода в них становится более пресной, что приводит к сокращению цианобактерий — основного источника пищи для птиц.
«Розовая пигментация перьев фламинго напрямую связана с пищей, которую они потребляют, — отметил представитель организации Nature Kenya Пол Гачеру. — Если количество цианобактерий снижается, окраска становится менее выраженной».
По словам специалистов, изменения уже заметны на нескольких озерах Великой рифтовой долины, включая Элементайта и Богория. Сокращение количества доступной пищи также привело к тому, что численность самих фламинго там резко уменьшилась.
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