Черногория открыла визовые центры в восьми городах России
21:00 01.07.2026 Источник: Интерфакс
Черногория открыла визовые центры в Москве и еще семи городах России, пока они рассчитаны на проживающих в РФ граждан третьих стран и россиян, которые хотят отправиться в страну на срок больше 30 дней, сообщает оператор центров компания VFS Global.
"VFS Global сообщает о начале работы визовых центров Черногории в России. Заявители могут обратиться за оформлением виз в визовые центры, расположенные в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге", - говорится в сообщении.
Как напоминает визовый оператор, россияне, согласно двустороннему соглашению двух стран, могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.
"Подача документов в визовые центры доступна гражданам стран, имеющим право на безвизовый въезд в Черногорию на ограниченный срок, если планируемая продолжительность пребывания превышает установленный безвизовый период. Так, граждане России и Белоруссии могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Если планируется пребывание продолжительностью от 30 до 90 дней, необходимо заранее оформить многократную визу", - говорится в сообщении.
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