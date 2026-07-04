Черногория открыла визовые центры в восьми городах России

21:00 Источник: Интерфакс

Черногория открыла визовые центры в Москве и еще семи городах России, пока они рассчитаны на проживающих в РФ граждан третьих стран и россиян, которые хотят отправиться в страну на срок больше 30 дней, сообщает оператор центров компания VFS Global.

"VFS Global сообщает о начале работы визовых центров Черногории в России. Заявители могут обратиться за оформлением виз в визовые центры, расположенные в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Как напоминает визовый оператор, россияне, согласно двустороннему соглашению двух стран, могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.

"Подача документов в визовые центры доступна гражданам стран, имеющим право на безвизовый въезд в Черногорию на ограниченный срок, если планируемая продолжительность пребывания превышает установленный безвизовый период. Так, граждане России и Белоруссии могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Если планируется пребывание продолжительностью от 30 до 90 дней, необходимо заранее оформить многократную визу", - говорится в сообщении.