Бензин в Орловской области будут продавать по 30 литров по четным и нечетным номерам машин

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб Орловской области утвердил временный порядок отпуска топлива для автомобилей на территории региона с 4 июля. Так, в четные даты будут заправлять машины с четной первой цифрой госномера, в нечетные — с нечетной, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на оперативном штабе утвержден новый порядок временной продажи топлива в Орловской области, который будет действовать с субботы, 4 июля. В основе этого порядка — простой, понятный принцип. Если наступила четная дата календаря (например, 4 июля), значит, на АЗС заправляют автомобили с четной первой цифрой госномера — 0, 2, 4, 6, 8. И, наоборот, в нечетную дату календаря (5 июля) могут быть заправлены все машины, госномер которых начинается с нечетной цифры — 1, 3, 5, 7, 9», — сказал глава региона.

Клычков отметил, что условия для заправки буду одинаковыми, независимо от указанного номера региона. По словам Клычкова, норма отпуска для одного автомобиля останется на уровне 30 литров, заправка канистр по-прежнему запрещена. Правила не касаются продажи дизельного топлива, оно отпускается без ограничений. Кроме того, распределение по дням не касается тех заправочных станций, которые расположены на трассах.