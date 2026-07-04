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Торговое соглашение между Канадой, Мексикой и США в Вашингтоне решили не продлевать

20:30 01.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приняли решение не продлевать торговое соглашение между Канадой, Мексикой и США (USMCA). Об этом заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир.

В интервью агентству Bloomberg он заявил, что США «не готовы скрепить печатью соглашение», в отношении которого, как считают в Вашингтоне, есть «существенные вопросы». Он уточнил, что для ликвидации дисбаланса в соглашение необходимо внести ряд изменений. Вместо продления американские власти намерены на ежегодной основе пересматривать его положения.

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