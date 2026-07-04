Торговое соглашение между Канадой, Мексикой и США в Вашингтоне решили не продлевать
20:30 01.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты приняли решение не продлевать торговое соглашение между Канадой, Мексикой и США (USMCA). Об этом заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир.
В интервью агентству Bloomberg он заявил, что США «не готовы скрепить печатью соглашение», в отношении которого, как считают в Вашингтоне, есть «существенные вопросы». Он уточнил, что для ликвидации дисбаланса в соглашение необходимо внести ряд изменений. Вместо продления американские власти намерены на ежегодной основе пересматривать его положения.
НОВОСТИ
- 22:35 03.07.2026
- Собор Парижской Богоматери будт на реставрации до 2033 года
- 21:45 03.07.2026
- Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
- 20:30 03.07.2026
- Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
- 19:40 03.07.2026
- Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
- 19:30 03.07.2026
- Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
- 18:50 03.07.2026
- Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
- 17:40 03.07.2026
- FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
- 17:15 03.07.2026
- Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
- 17:06 03.07.2026
- Верховный комиссар ООН призвал положить конец пыткам российских военнопленных на Украине
- 16:45 03.07.2026
- Сбер присоединился к меморандуму о раскрытии информации о банковских вкладах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать