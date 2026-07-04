В офисе президента Польши заявили об эскалации конфликта со стороны Украины созданием «пантеона героев»

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина продолжает эскалацию конфликта с Польшей в связи с предложением Владимира Зеленского о создании украинского «пантеона героев». Об этом заявил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.

«Зеленский объявил о внесении законопроекта о Национальном пантеоне — это очередной этап эскалационных действий со стороны властей Украины», — написал Леськевич в социальной сети X.