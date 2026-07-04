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Эпидемия чесотки, крупнейшая за 30 лет, поразила Чехию - СМИ

18:45 01.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильнейшая за последние 30 лет эпидемия чесотки зафиксирована в Чехии. Об этом сообщил новостной портал tn.nova со ссылкой на Государственный институт здравоохранения .

В республике в течение первого полугодия было зарегистрировано более 7 100 случаев заражения. По сравнению с тем же периодом прошлого года это более чем на 2 тыс. случаев больше. Из-за осложнений, вызванных заболеванием, в 2026 году умерли четыре пациента. Заражения чесоткой медики регистрируют во всех возрастных группах населения. Наибольшее число инфицированных наблюдается среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет. Из общего количества пациентов с заболеванием 1 233 относятся к этой группе.

Наибольший уровень заболеваемости фиксируется на севере-востоке республики — в Моравскосилезском крае. Значительное число случаев заражения регистрируется в прилегающем к Праге Среднечешском крае. Повышенный риск инфицирования существует в местах массового скопления людей. К ним, в частности, относятся гостиницы, общежития, дома престарелых, больницы, школы и детские сады.

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