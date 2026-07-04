Суд оштрафовал первого зампреда организации «Духовное управление мусульман РФ» за разжигание ненависти
20:15 01.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тушинский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. руб. первого заместителя председателя централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман РФ» Дамира Мухетдинова за разжигание ненависти или вражды. «Суд признал Мухетдинова Д.В. виновным в совершении указанного правонарушения», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Там добавили, что суд установил, согласно выводам экспертов Московского государственного лингвистического университета, что на картинах, размещенных на стенах рабочего кабинета Мухетдинова, на исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси выявлены признаки унижения национального и религиозного достоинства, унижения или оскорбления группы лиц по мотивам их национальной или религиозной принадлежности.
НОВОСТИ
- 22:35 03.07.2026
- Собор Парижской Богоматери будт на реставрации до 2033 года
- 21:45 03.07.2026
- Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
- 20:30 03.07.2026
- Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
- 19:40 03.07.2026
- Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
- 19:30 03.07.2026
- Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
- 18:50 03.07.2026
- Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
- 17:40 03.07.2026
- FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
- 17:15 03.07.2026
- Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
- 17:06 03.07.2026
- Верховный комиссар ООН призвал положить конец пыткам российских военнопленных на Украине
- 16:45 03.07.2026
- Сбер присоединился к меморандуму о раскрытии информации о банковских вкладах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать