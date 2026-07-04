Суд оштрафовал первого зампреда организации «Духовное управление мусульман РФ» за разжигание ненависти

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. руб. первого заместителя председателя централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман РФ» Дамира Мухетдинова за разжигание ненависти или вражды. «Суд признал Мухетдинова Д.В. виновным в совершении указанного правонарушения», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.





Там добавили, что суд установил, согласно выводам экспертов Московского государственного лингвистического университета, что на картинах, размещенных на стенах рабочего кабинета Мухетдинова, на исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси выявлены признаки унижения национального и религиозного достоинства, унижения или оскорбления группы лиц по мотивам их национальной или религиозной принадлежности.